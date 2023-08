Jeffer cocktails, aperitivo di fine estate per single

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto farà sentire i partecipanti subito a proprio agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi.



Come funziona



I partecipanti si troveranno da Jeffer, nel cuore di Pisa, per soddisfare l'esigenza di un luogo accogliente, punto di incontro tra colori, luci, design, musica e miscelazione. Nel corso della serata ci sarà la possibilità di conoscere gente single della città e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione. Al momento dell'arrivo i partecipanti troveranno la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi.

Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 8 partecipanti.

Dress code: casual - elegante

Fascia di età: 40-55

Orari: 19:00

Menù:alla carta



Costi

Quota senza Vip-card uomo: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù sul posto

Quota senza Vip-card donna: 8€ di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Titolari Vip-card: 0€di quota organizzativa per riservare il posto +saldo menù sul posto

Sconti se porti degli amici Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra; Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito.

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 5 settembre 2023



La quota comprende: organizzazione tecnica + gruppo single

La quota non comprende: menù alla carta

Informazioni per il pagamento

Al raggiungimento del numero minimo manderemo tramite whatsapp le modalità per versare la caparra dal numero 3488781211



Informazioni per il ritrovo

Alle 19:00 - JEFFER cocktails & friends Lungarno Mediceo, 24, 56127 Pisa PI



Trasporto

Mezzo proprio*

*per facilitare il raggiungimento del luogo, si invita a notificare l'eventuale disponibilità di mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, in modo da facilitare partecipanti impossibilitati a farlo.



Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare Anthony al 3488781211