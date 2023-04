Indie power accende il Lumiere

Dopo aver calcato le piazze di Bologna, Roma, Firenze, Torino, Padova, Treviso e Bari, finalmente in una delle città più universitarie e iconiche d’Italia arriva il party indie n.1 in Italia.



"Indie Power è dove si può trovare tutto ciò che non ci si aspetterebbe mai in discoteca, mixato per fare ballare e perdere la voce" - racconta Mauri Cow, uno dei fondatori del format - "è atmosfera da concerto, è un enorme abbraccio collettivo, è un coro esagerato sulle canzoni che più di ogni altra cosa stanno raccontando la nostra generazione"

E' il primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop.



Pront* a saltare, abbracciarvi, farvi foto mosse, piangere, sudare, gridare tutta la notte?



L'appuntamento è per SABATO 22 APRILE, per la prima volta a Pisa, al Lumiere.



Ad aprire la serata il live di DANU e ITTO, due dei nomi più interessanti del nuovo indie/pop italiano.



LINE UP

23.00: CHILL INDIE - l'opening con il meglio dell’indie underground e spaccacuore

23.30: DANU + ITTO Live

00.00: INDIE POWER





BIGLIETTI

Biglietti disponibili in quantità limitata!

1ST RELEASE disponibilità super limitata a 5€ + dp

2ND RELEASE a 7€ + dp

3RD RELEASE a 10€ + dp



Gallery





5TH RELEASE a 15€ in cassa