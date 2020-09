Serata dedicata al baccalà e al vino

Questo sabato riprendiamo i nostri menu a tema dopo tanto tempo, con un evento che vedrà in prima persona la partecipazione dei titolari della Cantina Mariani in provincia di Lucca



Ecco il menu della serata:



Baccalà alla vicentina con polenta e calice di Segreto del Castello Pinot nero 2018



Entree di baccalà mantecato su crema di patate con calice di Sabbia e Mare Stile Segreto Brut metodo Charmat



Insalatina di baccalà con sedano e peperoni e calice di Segreto Brut metodo classico



Pasticcio di baccalà delicato con calice di Segreto Brut Rosé Fut De Chen metodo classico 2016 (sangiovese 100%)



Pasticceria secca



Acqua



Caffè



Prezzo 35 euro a persona (prenotazione obbligatoria)



L'arte del bere e...

Via G. Carducci, 62/B

Loc. La Fontina (PI)

Tel. 050 8754079

info@lartedelberee.it - www.lartedelberee.it