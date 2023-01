Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali e museali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni.



Sabato Botanico

“Ghini, Casabona, Savi… l’Orto e Museo Botanico attraverso i suoi personaggi"

21 gennaio 2023 – ore 15:00

Visita guidata su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili



Prenotazione obbligatoria da effettuare entro le ore 11:00 di venerdì 20 gennaio a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

Nella mail è necessario fornire un recapito telefonico.



Costo: 8 euro a persona – gratuito sotto i 6 anni

La visita partirà con un minimo di 6 partecipanti paganti



Orto e Museo Botanico

Via Luca Ghini 13 / Via Roma 56



Tel: 050 2211310 (Portineria Via Ghini) / (+39) 050 2211318 (Portineria Via Roma)