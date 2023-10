Come ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni.



Sabato Botanico

'La collezione dei modelli in cera del Museo Botanico, tra scienza e arte'

21 ottobre 2023 – ore 15:00



Visita guidata su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili

Prenotazione obbligatoria da effettuare entro le ore 11:00 di venerdì 20 ottobre:

educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

Nella mail è necessario fornire un recapito telefonico.



Costo: 8 euro a persona – gratuito minori di 6 anni