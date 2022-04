Sabato botanico: visita guidata

Nuovo appuntamento con il 'Sabato botanico' all'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa. Come ogni terzo sabato del mese i visitatori potranno partecipare ad una visita guidata alla scoperta dell’Orto e del Museo Botanico per conoscere un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni. L'appuntamento è per sabato 16 aprile, alle ore 15:00. Per prenotare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it entro le ore 11:00 del giorno precedente la visita guidata, venerdì 15 aprile. Il costo è di 8 euro a persona (comprensivo del biglietto di ingresso) ed è gratuito per i bambini sotto i 6 anni. La visita guidata partirà con un numero minimo di 6 partecipanti paganti.