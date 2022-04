Torna il Sabato del Village: incontro dedicato alla salute al San Rossore Sport Village

Nuovo appuntamento del consueto e immancabile Sabato del Village con un incontro dal titolo 'Movimento intelligente – Movimento e patologie reumatiche' al San Rossore Sport Village.

Tema dell’incontro è il rapporto complesso tra patologie reumatiche e attività motoria, interverranno la dottoressa Laura Bazzichi, reumatologa della Casa di Cura San Rossore ed esperta in fibromialgia, e il Prof. Ciro Conversano, psicologo. Si parlerà del complesso rapporto tra patologie reumatiche e attività motoria, lo spot è estremamente importante e gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione, ma non solo, anche l’aspetto psicologico è di fondamentale importanza per affrontare il dolore. L’appuntamento si concluderà con l’intervento di Lucia Moretti, responsabile Gyrotonic presso San Rossore Sport Village, che, con una breve dimostrazione pratica, spiegherà i benefici del Gyrotonic.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a eventi@ sanrossoresportvillage.it