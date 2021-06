Incontro con Sacha Naspini

Il 12 Giugno, in collaborazione con Libreria Equilibri, il locale VIVO! ospiterà l’autore grossetano Sacha Naspini. Sacha racconterà le sue opere uscite per “e/o Edizioni”: “Ossigeno”, “I Cariolanti”, “Nives” e “Le case del malcontento” (opera uscita recentemente in edizione tascabile e tradotta già in 10 lingue, arrivando fino in Cina e Corea del Sud). Naspini tratta nei suoi romanzi storie di paese, scavando nell’interiorità dei personaggi con uno stile molto crudo e duro proprio della Maremma Toscana.

L’incontro sarà moderato da Enrico Pini.

L'ingresso è gratuito



