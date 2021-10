Arriva la Sagra delle Castagne a Orciatico

Indirizzo non disponibile

Domenica 17 ottobre è tempo di castagne. Arriva a Orciatico, tra le colline pisane, la 48ª edizione della 'Sagra delle Castagne', organizzata dal comitato feste paesane di Orciatico. Nel centro del borgo tutti i visitatori si potranno soffermare a gustare le prelibatezze preparate dalle cuoche del paese. Un appuntamento da non perdere immersi nei bellissimi colori autunnali della natura circostante, per assaporare specialità locali con musica, ballo e tanto altro. E la protagonista assoluta è la castagna: per le vie del borgo ci saranno caldarroste e ballotte, castagnaccio e vino dolce, oltre ad altri cibi da gustare, dalle frittelle a panini e bomboloni. L'appuntamento è a partire dalle 12.30 con un pranzo a base di specialità locali (solo su prenotazione e obbligo di Green Pass). Musica dal vivo dalle 16.