A Castelfranco di Sotto torna la Sagra della Chianina

Torna uno degli eventi più attesi di tutta la Toscana nel mese di ottobre, l'ormai celebre Sagra del Porcino e della Chianina che si terrà, nella sua decima edizione, a Castelfranco di Sotto per quattro fine settimana consecutivi per l'intero mese di ottobre. Il primo è sabato 8 e domenica 9 ottobre.

L'evento ha come scopo la salvaguardia delle tradizioni gastronomiche toscane in una zona che negli ultimi anni ha avuto una forte vocazione industriale. Nel menù della sagra spiccano, tra i primi, tortelli freschi e penne 100% grano toscano conditi da ottimi sughi come il ragù di chianina o ai funghi porcini. Tra i secondi il piatto forte è la bistecca, da provare con i porcini ed il roast-beef di chianina con rucola e porcini così come hamburger di chianina. Non mancano altri tipi di carne come rosticciana e salsicce a cui seguono i classici contorni con gli immancabili funghi porcini fritti.

L'evento si tiene presso la tensostruttura invernale della Casa del Popolo ARCI di Castelfranco di Sotto con ingresso in via Enrico Fermi davanti al supermercato Conad City.