Sagra della ciliegia IGP a Lari

Sarà una super Sagra quella che si terrà i prossimi 25, 26 e 31 maggio,1 e 2 giugno: la prima edizione con la Ciliegia diventata prodotto IGP, impreziosita dall'alto riconoscimento ricevuto dal Senato della Repubblica con l'invio di una Medaglia di rappresentanza per il lavoro svolto in questi anni da Amministrazione e produttori.

Ed è proprio perché sarà un'edizione eccezionale che il borgo di Lari è già in fermento per vestirsi a festa e celebrare la regina rossa con tanti eventi.

Si parte sabato 25 maggio con l'apertura dello storico mercato della ciliegia, con tutti i produttori pronti ad accogliere i visitatori. A incorniciare il borgo, oltre allo storico mercato del prelibato frutto rosso, ci sarà anche il mercatino di hobbisti e creativi, distribuiti tutti intorno alle mura del Castello e la novità di LariAgricola in Piazza XX Settembre, con esposizioni e mercato degli agricoltori e la presenza di prodotti DOP-IGP e del famoso consorzio QUORE DOP-IGP TOSCANA. Non mancheranno le eccellenze gastronomiche, tutte toscane, e tanti momenti di intrattenimento con folclore (street band girlesque domenica 2 giugno ) e musica con Dj Matrix e Pippo Palmieri dello Zoo di 105 (sabato 25 maggio), ma ancora MondoLiga – Ligabue Tribute Band (domenica 26 maggio), Party anni 90 (sabato 1 giugno) e il Closing Party domenica 2 dalle 19.30 alle 24,00 con Luca Pechino e Paolo Kighine oltre a numerosi DJ e stand gastronomico aperto tutti i giorni.

Domenica 26 maggio sarà la volta del momento istituzionale in cui alle 18.30 sarà premiato con l'ambita Ciliegia d'Oro il produttore che ha saputo ottenere il frutto dalle qualità organolettiche migliori. Preziosa sarà anche l'occasione per festeggiare il riconoscimento IGP per la Ciliegia di Lari con l'assegnazione della Medaglia del Senato della Repubblica per l'importante lavoro svolto insieme al Comitato dei Produttori per l'ottenimento della certificazione europea. Ma le novità non finiscono qui, perché durante la cerimonia sarà istituito, e poi consegnato, il “Premio Laura Paperini – Imprenditore locale dell'anno”, per ricordare la figura dell'appassionata e generosa imprenditrice, titolare del Supermercato Conad de La Capannina, prematuramente scomparsa lo scorso anno.

Ultima importante novità: 25 e 26 maggio, 1 e 2 giugno navetta dalle ore 11,30 fino a tarda notte.