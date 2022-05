'Una tira l'altra': un weekend con le ciliegie di Lari

Indirizzo non disponibile

Sabato 28 e domenica 29 maggio la protagonista del weekend è la ciliegia di Lari con la 64esima Sagra dedicata alla star del borgo in provincia di Pisa. Ma non è finita qui, perché in programma ci sono anche spettacoli, mostre, esibizioni, show cooking e il mercatino. Previsto anche un servizio di bus navetta nei giorni di domenica 29 maggio, giovedì 2 giugno e domenica 5 giugno.

Ecco il programma

SABATO 28 MAGGIO: Ore 18,00 Cerimonia Apertura 64° Sagra delle Ciliegie con presentazione Rioni. Apertura Mercato delle Ciliegie Apertura Mercato Artigianato e prodotti Tipici. Apertura Mostra Fotografica di Fabio Beconcini 'Immagini della Toscana: Personaggi natura e ambiente'

Ore 18,15 Gabriele Ghelardi Sax

Ore 19,30 Aperitivo con Dj Set DJ BEKE . Ore 19,30 Apertura Stand Gastronomico

Ore 20,30-22,30 DJ set DJ BEKE

Ore 22,30 Lari Young Project con MARIO PIU’ E PRINCIPE MAURICE

DOMENICA 29 MAGGIO

Ore 10,30 Apertura Mercato delle Ciliegie Apertura Mercato Artigianato e prodotti Tipici. Apertura Mostra Fotografica di Fabio Beconcini 'Immagini della Toscana: Personaggi natura e ambiente'

Ore 10,30 Apertura Piazza XX Settembre Apertura prove di tiro con l’arco con gli ARCERI DI SACCO Apertura Mercatino hobbisti e creativi

Ore 12,30 Apertura Stand Gastronomico Ore 17,00 New Generation Street Band

Ore 17,30 Show Cooking Angiolini cioccolato e Liquoreria Meini

Ore 18,30 Premiazione Ciliegia D’oro

Ore 19,30 Aperitivo sotto il Castello Ore 19,30 Apertura Stand Gastronimico

Ore 21,30 Live Concert The Slang