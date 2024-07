Sagra della patata fritta a Santa Maria a Monte

Dal 16 al 20 agosto 2024 a Santa Maria a Monte si svolge la tradizionale Sagra della Patata Fritta organizzata dal Comitato Fiera dell'Assunta.



Ingresso gratuito



E' estate, le cicale cantano, il sole riscalda gli animi e Santa Maria a Monte si veste a festa. Come tradizione ecco che torna l'evento più atteso dell'estate: LA SAGRA DELLA PATATA FRITTA!!! Un evento annuale che ci accompagna da oltre 40 anni e in cui la protagonista indiscussa è sempre lei: la Patata Tosca, la tipica patata santamariammontese...un appuntamento, quindi, che affonda le sue radici nella memoria storica del paese. Immancabili il mitico PADELLONE, segno distintivo della nostra sagra, e lo stand gastronomico in cui potrete gustare i prodotti tipici della cucina toscana...che dire di più?



Un evento per grandi e piccini nella suggestiva cornice del paese a forma di chiocciola.



Programma musicale



16 Agosto KILLER QUEEN Tribute Band e Raduno HARIEY DAVIDSON

17 Agosto ALESSANDRO PACI Andrea Dj

18 agosto AMICI PER SEMPRE "Tribute Band" Pooh

19 Agosto GRANDE TOMBOLA Con Enrico Rosteni

20 agosto MARCO BRESCIANI DJ



per info sagradellapatatafritta@gmail.com