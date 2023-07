Sagra delle pallette ai funghi a Madonna dell'acqua

Nella serata di venerdì 14 luglio, dalle 19, inizia la Sagra delle Pallette ai Funghi di Madonna dell'Acqua, che negli ultimi anni è stata rinverdita dal trasferimento presso la Parrocchia del SS Redentore, in via delle Murella. Piatti tradizionali (oltre alle classiche pallette ai funghi, vari tipi di pasta e griglia, galletti, dolci casalinghi, ecc.) in un bel contesto al fresco, con musica dal vivo e spazio per i giochi dei bimbi.

