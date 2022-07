Sagra delle pallette coi funghi a Madonna dell'Acqua

Ritorna la celebre Sagra delle pallette con i funghi a Madonna dell'acqua negli ampi spazi adiacenti alla chiesa del Santissimo Redentore.

Ogni venerdì, sabato e domenica sera a partire dal 15 luglio fino al 31 luglio.

Non solo le famose e ottime pallette con i funghi ma tante altre leccornie a km zero. Non mancheranno piatti per gli amici vegetariani.



Gallery