Torna la Sagra del Marrone di Rivalto

Il 16 e 17 ottobre torna nel borgo medievale di Rivalto la 'Sagra del Marrone', vera e proprio specialità rinomata del paese. Due giorni in cui sarà possibile gustare le castagne di Rivalto in tutte le salse, dal pane ai dolci alle tradizionali caldarroste. Si parte sabato 16 con l'inaugurazione della mostra fotografica e, alle 20, con la 'Cena di autunno' al ristornate 'Amici di Rivalto' (prenotazione obbligatoria con Green Pass). Il giorno successivo è invece la volta del borgo in festa, dal pranzo a base di castagne, cinghiale e carni alla griglia fino alla filarmonica giovanile di Terricciola con 'The Shining Winds'. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook 'Associazione Amici di Rivalto'.