Ultimo weekend per la sagra delle pallette coi funghi

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto sono gli ultimi tre giorni per andare ad assaggiare le famose Pallette coi funghi a Madonna dell'Acqua. E se non piacciono le Pallette, sono tante le pietanze da provare: grigliatone di ottima carne, cinghiale in umido, pappardelle e molti altri piatti della tradizione toscana.



E per finire la torta coi bischeri. Un piano bar allieterà la serata. La sagra si svolge negli ampi spazi adiacenti alla chiesa del Ss Redentore a Madonna dell'Acqua.Bar e cucina aperti dalle ore 19.00

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...