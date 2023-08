Sagra della patata fritta a Santa Maria a Monte

Orario non disponibile

Quando Dal 18/08/2023 al 22/08/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

E' estate, le cicale cantano, il sole riscalda gli animi e Santa Maria a Monte si veste a festa. Dal 18 al 22 agosto ecco che torna l'evento più atteso dell'estate: la Sagra della patata fritta. Un evento annuale da oltre 40 anni in cui la protagonista indiscussa è sempre lei: la Patata Tosca, la tipica patata santamariammontese... un appuntamento, quindi, che affonda le sue radici nella memoria storica del paese.



Le novità di questo anno sono tante e il programma è ricco di eventi già a partire dall'ora dell'aperitivo! Immancabili il mitico PADELLONE, segno distintivo della nostra sagra, e lo stand gastronomico in cui potrete gustare un menù a base di patate, dall'antipasto fino al dolce...che dire di più? Un evento per grandi e piccini nella suggestiva cornice del paese a forma di chiocciola.