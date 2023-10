Balconevisi, torna la Sagra del tartufo bianco e del fungo

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, con l'organizzazione di Us Balconevisi e il patrocinio di Comune di San Miniato e San Miniato Promozione, si terrà a Balconevisi la 45esima edizione della Sagra del tarfufo bianco e del fungo.

Il programma

Si parte sabato 14 ottobre con la cena con tartufo e fungo (alle 19.30), allietata dall'esibizione dei "No ma Si"- tribute band Nomadi in piazza I Maggio. Domenica 15 si inizia al mattino alle 9.30 col ritrovo della nona "Mangia...Longa al tartufo bianco" (prenotazione obbligatoria al 3313300829 dalle 9 alle 13); sempre alle 9.30 in piazza I Maggio ritrovo 1° CicloMangia in e-bike al tartufo bianco, in collaborazione con Cicli Taddei (prenotazione obbligatoria al 3313300829 dalle 9 alle 13). Alle 10 apertura mostra micologica e incontro con la scuola professionale di addestramento cani a cura di Anonymous Dog; alle 10.30 esposizione degli elaborati a cura della scuola dell'infanzia di Balconevisi e laboratorio di storie e riciclo creativo "Il teatrino dei rifiuti" – a cura di Diletta Landi.

Alle 12.30 pranzo con tartufo bianco, fungo e altre specialità tipiche. A seguire dalle 15: apertura stand enogastronomici e mercatino: mobilità sostenibile – la bici come migliore strumento, illustrazione, approccio e prova bici con Cicli Taddei; fiera di beneficenza a cura della parrocchia; dimostrazione delle discipline Agility Dog, Truffle Detection e Nosework e partecipazione gratuita alla sfilata canina con premiazione a cura di Anonymous Dog; gara di escavazione del tartufo bianco; salotto del tartufo con Marcello Cordovani; rassegna enogastronomica con premiazione piatti al tartufo, premiazione "Tartufo d'oro 2023" e premiazione gara di escavazione e attività di addestramento. A chiudere alle 19.30 cena con tartufo bianco e fungo.