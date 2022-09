Sagra del Tartufo bianco e del fungo porcino a La Serra

Ci siamo: La Serra si anima per la quindicesima volta con la 'Sagra del tartufo bianco e del fungo porcino', allestita negli ampi spazi del tendone polivalente in via Maremmana. La sagra del tartufo bianco e del fungo porcino è il primo appuntamento della stagione del tartufo e sarà seguita dalle altre feste paesane – con al centro ovviamente il tartufo bianco delle colline sanminiatesi – di Corazzano, Balconevisi, Ponte a Egola e San Miniato Basso/Pinocchio.

La Serra è un centro piccolo ma vivace animato da tante iniziative (si vedano la sagra del 'cunigliolo fritto' oppure gli eventi al crossodromo): tra le specialità previste nel menù, molto rinomati a apprezzati

sono i tagliolini al tartufo, che non hanno eguali essendo tra l'altro serviti nella stagnola per preservarne l'aroma; poi le lasagne al tartufo bianco, le uova al tartufo e i funghi fritti. L’appuntamento a La Serra ha questo programma: venerdì 23 e sabato 24 settembre cena, dalle 20 in poi; domenica 25, invece, sarà possibile pranzare alle 12, con apertura degli stand alle 10. A organizzare – come sempre – è il locale circolo Arci, uno dei fulcri di questa piccola ma animata comunità.

Per prenotazioni e info: 3391639542. A disposizione c’è anche il sito www.lesagredelaserra.com.

A promuovere l'iniziativa è invece Fondazione San Miniato Promozione, costantemente impegnata a valorizzare eccellenze sanminiatesi, enogastronomiche e non. Il programma – così come quello delle altre feste che anticipano la Mostra Mercato – verrà inserito in un depliant realizzato proprio da San Miniato Promozione, una piccola guida all’universo del tartufo bianco pregiato delle colline sanminiatesi. Depliant che sarà distribuito in questi giorni e sarà così utile per reperire tutta una serie di informazioni sulle feste nelle frazioni e sulla Mostra Mercato nel centro storico.