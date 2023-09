Sagra del tartufo bianco e del fungo porcino a La Serra

La Serra si anima per la sedicesima volta con la 'Sagra del tartufo bianco e del fungo porcino', allestita negli ampi spazi del tendone polivalente in via Maremmana (dove già si svolgono importanti sagre lungo tutto l’anno). La sagra, che si avvale della collaborazione di Fondazione San Miniato Promozione per la diffusione mediatica, è il primo appuntamento della stagione del tartufo e sarà seguita dalle altre feste paesane con al centro ovviamente il tartufo bianco delle colline sanminiatesi; seguiranno Corazzano, Balconevisi, Ponte a Egola e San Miniato Basso/Pinocchio. Il tutto in vista della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco (organizzata da Fondazione San Miniato Promozione) che si terrà negli ultimi tre weekend di novembre (11-12, 18-19 e 25-26).



La Serra è un centro piccolo ma vivace animato da tante iniziative: tra le specialità previste nel menù, molto rinomati a apprezzati sono i tagliolini al tartufo, che non hanno eguali essendo tra l'altro serviti nella stagnola per preservarne l'aroma; poi le lasagne al tartufo bianco, le uova al tartufo e i funghi fritti. L’appuntamento a La Serra è per il weekend lungo da venerdì 22 settembre a domenica 24, con questo programma: venerdì 22 e sabato 23 cena, dalle 20 in poi; domenica 24, invece, sarà possibile pranzare alle 12, con apertura degli stand alle 10. A organizzare – come sempre – è il locale circolo Arci, uno dei fulcri di questa piccola ma animata comunità.



Per prenotazioni e info: 3391639542. A disposizione c’è anche il sito www.lesagredelaserra.com.