La Sagra del tartufo bianco e del fungo sarà preceduta dal non Palio del papero

Balconevisi si prepara ad un doppio weekend di divertimento ma anche di celebrazione della sua più importante e conosciuta risorsa: il tartufo. Nonostante l’emergenza covid la Festa del Tartufo Bianco e del Fungo – giunta alla 42esima edizione – si farà, grazie all’operato dell’Us Balconevisi e dei tanti volontari coinvolti.

Sabato 17 e domenica 18 il tartufo sarà grande protagonista: sabato con la cena (prenotazione obbligatoria 3392959312), mentre domenica il cartellone sarà pieno di eventi. Si parte con il XVII Motoraduno del Tartufo (per info 3483832234) alle 9; poi alle 9.30 – ancora in piazza I Maggio – ritrovo per la VI Mangia..longa. Alle 12.30 tutti a tavola col pranzo ai sapori di tartufo bianco e fungo (prenotazione obbligatoria al 3395929312) ma dopo arriva la gara di escavazione, seguita dall’apertura degli stand gastronomici e dal mercatino in piazza; alle 16.30 – ancora in Piazza I Maggio – va in scena il Gioco dell’Oca gigante; alle 17 verrà premiato il tartufo dei record e subito dopo il vincitore della gara di escavazione.

Tutto non poteva che finire con un’altra cena (sempre con prenotazione obbligatoria). Questo è il programma delle due giorni che Balconevisi dedica al suo tartufo, in una terra dove si respira tartufo ad ogni angolo; una festa nata 42 anni fa, grazie alla lungimiranza e al coraggio di Rutilio Sardelli, Uriano Fontanelli, Franco Bertelli ed Ugolino Fiordispina. Oggi tanti uomini e donne continuano a portare avanti con passione l’amore per il tartufo: 'Il Bego', cioè quell’Arturo Gallerini che trovò il tartufo più grande del donato che venne donato al presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower, è di queste terre. La figlia Francesca, tartufaia come il padre.

Ecco il programma della manifestazione che si terrà il 10 e 11 ottobre: alle 19.30 di sabato 10 ottobre cena con tartufo bianco e fungo (prenotazione obbligatoria al 3395929312); domenica mattina passeggiata alla scoperta dei boschi di Balconevisi ( prenotazione obbligatoria al 3395929312), seguita dal pranzo (prenotazione obbligatoria al 3395929312). Alle 15.30 verranno recitati e raccontati vecchi episodi del Palio, mentre alle 17 Buecchio,Fornacino, Borgo e Fondo di Scesa si sfideranno a colpi di...dolci. La serata si concluderà, ovviamente, a cena (prenotazione obbligatoria al 3395929312).

Dopo la Sagra di Balconevisi toccherà a Ponte a Egola e poi a San Miniato Basso, in attesa della Mostra Mercato in centro storico di metà novembre.