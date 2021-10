Un ottobre di sagre a Pisa e provincia

Con il mese di ottobre arrivano anche tutte le specialità tipiche del periodo autunnale. Funghi, tartufi e castagne, tanto per citare i più 'famosi', torneranno ad allietare i palati di appassionati e non solo. E tra le varie sagre e fiere in programma questo mese c'è solo l'imbarazzo della scelta. Un'occasione, questa, anche per visitare i borghi medievali incastonati tra le colline del pisano.

Parlando di sagre autunnali non si può non cominciare con una delle protagoniste assolute: la castagna. O, più precisamente, marrone. Nel borgo medievale di Rivalto se ne raccoglie un tipo con caratteristiche particolari, frutto di una tradizione che è parte integrante del paesaggio del luogo. Sabato 16 e domenica 17 ottobre sarà possibile gustare questa specialità in tutte le salse, dal pane ai dolci e alle tradizionali caldarroste.

Per rimanere in tema di castagne bisogna spostarsi a Orciatico. Domenica 17 ottobre è infatti tempo di sagra e nel centro del borgo tutti i visitatori potranno gustare le prelibatezze preparate dalle cuoche del paese. Un appuntamento da non perdere per immergersi nei bellissimi colori autunnali della natura circostante e per assaporare specialità locali con musica, ballo e tanto altro. Ovviamente la protagonista assoluta è lei, la castagna: per le vie del borgo ci saranno caldarroste e ballotte, castagnaccio e vino dolce, oltre a frittelle, panini e bomboloni.

Oltre 80 produttori agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa pronti a far degustare tipicità e delizie a 'Km Zero'. E la possibilità di acquistare direttamente i prodotti: formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, olio, vino, birra e liquori. Sono questi, letteralmente, gli ingredienti del 'Food & Wine festival 2021', che si tiene a Pisa, in piazza Vittorio Emanuele II, dalla sera di venerdì 15 al 17 ottobre. Oltre ai prodotti tipici, in calendario diverse degustazioni guidate, attività ludiche per bambini e vere e proprie mastercalss per immergersi al meglio nelle eccellenze pisane.

Ovviamente in questa selezione non può mancare il tartufo, altro grande protagonista. A Forcoli, da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, si tiene la Mostra mercato del Tartufo e del Fungo Porcino. L'occasione per un pranzo o una cena a base di queste due specialità del territorio, ma anche per degustare e acquistare, insieme al profumatissimo tartufo bianco, gli altri prodotti di eccellenza del territorio, dai vini generosi al delicato olio extravergine di oliva. E per saperne di più sulla raccolta del tartufo, è prevista una caccia simulata.

Particolarmente attesa anche la nuova edizione di 'Volterragusto', la mostra mercato dedicata al tartufo bianco e, in generale, ai prodotti tipici dell'Alta Val di Cecina. L'appuntamento è per gli ultimi due weekend di ottobre (sabato 23 e domenica 24 ottobre e da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre) con le eccellenze enogastromiche del territorio, dal vino all'olio, dai salumi ai formaggi. E, per non farsi mancare niente, anche il cioccolato. La cornice poi è la tra le più suggestive: la piazza dei Priori in pieno centro storico.