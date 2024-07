Estate a Buti: spettacoli, eventi e buongusto

Un cartellone ricco di ospiti e di iniziative di altissimo livello. Dagli spettacoli di Elisabetta Salvadori e David Riondino alla musica del Montepisano Art Festival di Bugo e Danilo Sacco, accompagnati per tutta l'estate dalle immancabili sagre e dai numerosi eventi organizzati nelle contrade: quelle pizzate, tombole, aperitivi e serate al parco che rendono unico, vivo e vero il borgo di Buti.

VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI GRATUITE. Ogni domenica alle 17, visite guidate con degustazione gratuita al Borgo, al Teatro, alla chiesa romanica di San Francesco e all'Antico Frantoio Rossoni e, a termine visita, una degustazione guidata di prodotti locali quali olio, miele, vino, per citarne alcuni, offerto dalle Aziende Agricole di via dell’Aspro. Le visite e le degustazioni sono gratuite con prenotazione obbligatoria: Massimo 335 6857855 (anche WhatsApp).

NAVETTA GRATUITA IL SABATO SERA. Il sabato sera dalle 19 alle 24 navetta gratuita dal parcheggio del Cimitero per raggiungere il centro del paese in tutta tranquillità.

CALENDARIO EVENTI

28 giugno - Jonathan Canini

4 luglio - Concerto Batteristi

9 luglio - Elisabetta Salvatori - 'Piantate in terra come un faggio o una croce'

11 luglio - Katia Beni e Benedetta Giuntini - Diritti e rovesci, ma pari!

12 luglio - Storie di donne tra racconti e musica d’autore - Maela Chiappini

16 luglio - Tu chiamale se vuoi emozioni - Perla Trivellini e Samuele Borsò

17 luglio - '23 Luglio 1944 Piavola' a cura di David Riondino

18 luglio - BUGO - Musicastrada Festival

23 luglio - Memento Nobis 80° Eccidio di Piavola

25 luglio - 'Pensiero Nomade' - Tribute Band dei Nomadi

30 luglio - Montepisano Art Festival - Jazz Session - Nerovivo di Evita Polidoro

1 settembre - Statale 439 - Colpevole Tour 2024 - Danilo Sacco, la Voce dei Nomadi per oltre 20 anni

5 settembre - Buti Scacchi - Serata di avvicinamento al gioco degli scacchi

Per il dettaglio e le date di questi e di molti altri eventi, informazioni e prenotazioni: www.visitbuti.it

DA GIUGNO A SETTEMBRE - SAGRE DELLE CONTRADE. Buti conosciuta in tutta la valle per le sagre, organizzate dalle contrade ogni fine settimana durante tutta la stagione estiva a partire dalla seconda settimana di giugno, riesce a coniugare l’aspetto legato alla tradizione gastronomica con la capacità di organizzare eventi sempre più coinvolgenti.

Calendario

6/7 luglio - 46° Sagra del Ranocchio - Zona sportiva - Cascine di Buti

5/6/7 e 12/13/14 luglio - Sagra della porchetta, dello stinco e della birra artigianale - Parco Danielli - Buti

12/13/14 e 19-20-21 luglio - Sagra della Paella e Sangria - Zona sportiva - Cascine di Buti

19/20/21 e 26/27/28 luglio - Sagra del Maccherone - In Castello, sopra gli orti - Buti

2/3/4 e 9/10/11 agosto - Sagra del Coniglio - Parco Danielli - Buti

26/27/28 luglio e 2/3/4 agosto - 23° Sagra del fungo porcino - Zona Sportiva - Cascine di Buti

16/17/18 e 23/24/25 agosto - Sagra del Cinghiale - Parco Danielli - Buti

settembre - Sagra del Frate, Festa della Colombina e dei piatti tipici butesi

Per il dettaglio e le date di questi e di molti altri eventi, informazioni e prenotazioni: www.visitbuti.it.