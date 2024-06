Martedì 23 luglio 2024, ore 17:00

via Derna, 1 – Pisa



Salute orale, paleopatologia dentaria e alimentazione in Italia preromana



Conferenza a cura della dott.ssa Giulia Riccomi, a seguire visita alla collezione di paleopatologia (durata 1 ora)



Preservare una buona salute orale non si limita solo ad avere denti sani, ma ha un impatto significativo sul benessere complessivo dell’individuo. La paleopatologia dentaria studia la distribuzione delle patologie dentoalveolari al fine di comprendere meglio le abitudini igieniche, le strategie di sussistenza e lo stile di vita delle comunità del passato. In questa sede, verranno presentati i primi risultati di uno studio macroscopico e biochimico che mira a ricostruire lo stato di salute orale e le pratiche alimentari in alcune serie osteo-archeologiche dell’Italia preromana (VII-IV a.C).



Evento gratuito



Accessibile alle persone con disabilità



Prenotazione obbligatoria inviando un’email a info.map@sma.unipi.it



Maggiori informazioni: +39 050 2211380; info.map@sma.unipi.it