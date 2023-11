San Miniato, 52esima edizione della Mostra mercato del tartufo bianco

Indirizzo non disponibile

Dall'11 al 12, dal 18 al 19 e dal 25 al 26 novembre si terrà a San Miniato la 52esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco, patrocinata da Regione Toscana, Comune di San Miniato, Provincia di Pisa, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Associazione Tartufai delle colline sanminiatesi, oltre al contributo di sponsor pubblici e privati tra cui Crédit Agricole Italia. Unicoop Firenze, invece, sarà main sponsor. La Mostra Mercato gode anche del supporto di Vetrina Toscana, progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico (con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana).

La Mostra ha una lunga storia che parte da oltre un secolo di commercio del tartufo. A novembre, le piazze della città (raggiungibili grazie al servizio navetta) ospitano spazi dove assaggiare e acquistare i migliori prodotti con il Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. La città si trasforma in un laboratorio del gusto a cielo aperto, dove chef di fama uniscono prodotti biologici a chilometro zero con le migliori ricette della tradizione per nuove esperienze culinarie.

Fanno da corona alla Piazza del Duomo con il re della tavola, il tartufo, un ventaglio di possibilità fra gli angoli e le piazze storiche dove i sapori tipici del territorio sono presentati insieme ad altre specialità del gusto italiane. Insieme al tartufo bianco si possono trovare anche le migliori eccellenze dell'agroalimentare italiano, come prodotti norcini, caseifici, biologici e vitivinicoli. Il programma è ricchissimo e rappresenta l'alto connubio fra enogastronomia – con al centro il re della tavola – e cultura, perché San Miniato è anche città di cultura. Il Tartufo Bianco delle Colline Samminiatesi ha la propria capitale a San Miniato, nel cuore della Toscana. La cerca e cavatura dal 2021 del tartufo è stata addirittura proclamata patrimonio immateriale dell'umanità Unesco.

Negli anni molti personaggi famosi sono stati insigniti col titolo di ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato da Giorgio Napolitano a Enrico Letta, da Cristiano Ronaldo ad Andrea Bocelli. Nei tre weekend novembrini altre personalità di rilievo riceveranno questo titolo, che li 'invita' a promuovere il tartufo bianco di San Miniato nel mondo. A fine ottobre anche il sottosegretario all'agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra ha ricevuto questo titolo onorifico.