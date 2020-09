San Miniato, una gemma in collina

Situato lungo l’antico tracciato della Via Francigena, a metà strada tra Pisa e Firenze sorge il borgo medievale di San Miniato, oggi famoso per la sua produzione di tartufo bianco.

La città conserva delle autentiche chicche artistiche ed offre dei bellissimi panorami, il più famoso dei quali dall’alto della Rocca Federiciana.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 14.50 in Piazza Dante Alighieri



Prezzi:

12 euro compreso il costo delle radioline

Gratis fino ai 10 anni



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782



IMPORTANTE!

Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana e per la vostra sicurezza, si ricorda di portare con sé mascherina e gel disinfettante