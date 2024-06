Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 8 giugno alle ore 16.00 partirà il tour 'San Ranieri, Santo delle Acque e l'eredità di Santa Bona, San Torpè nel Duomo di Pisa tra fede e miracoli'.

Punto d'incontro: Piazza Duomo 7 presso la Fontana dei Putti.

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.



Nel Duomo, preparatevi a scoprire le storie affascinanti di tre importanti santi pisani: San Ranieri, Santa Bona e San Torpé. Ogni figura ha lasciato un’impronta significativa nella storia e nella cultura di Pisa.

La Cappella di San Ranieri è dedicata al santo patrono di Pisa, noto come “Santo delle Acque”.

Le opere d’arte che decorano la cappella, tra le quali le Sacre Reliquie di San Ranieri, ci parlano della sua vita: nato a Pisa nel 1118 dopo un periodo di vita mondana e dissoluta si convertì ed intraprese un lungo pellegrinaggio in Terra Santa dove vi rimase per molti anni. Preso dalla nostalgia della sua amata città vi fece ritorno dedicando la sua esistenza alla comunità. Morì nel Convento di San Vito e il suo corpo fu qui trasportato nel 1161.

Nella navata centrale i “quadroni” ci parlano anche di Santa Bona nata a Pisa nel XII secolo, è nota per essere la patrona dei pellegrini e degli assistenti di volo, nonché delle guide turistiche (!). Fece numerosi pellegrinaggi, inclusi viaggi a Santiago de Compostela, e aiutò molti altri pellegrini durante il loro cammino. La sua devozione e il suo spirito di servizio sono ancora oggi fonte di ispirazione.

Per concludere San Torpé, ufficiale alla corte di Nerone, martire decapitato il cui corpo fu lasciato in balìa delle acque con un gallo ed un cane. Il Santo è venerato come patrono dei marinai.