San Ranieri: visita guidata per i bambini

10 €, gratuito per i bambini fino a 6 anni e 5 euro per quelli fino a 12

In occasione della festa del Patrono, un tour per raccontare ai più piccoli la storia di Pisa e i legami con San Ranieri, Santo laico, morto il 17 giugno del 1161, giorno in cui si realizzò uno dei suoi miracoli: tutte le campane della città cominciarono a suonare da sole.

Dopo aver immaginato il suo aspetto, verrà raccontata la storia curiosa del mignolo tagliato e delle sassate che, secondo la leggenda, gli furono tirate dal Diavolo mentre pregava nel deserto.

La conclusione del tour davanti alla Chiesa di San Sisto, primo Patrono della città.

Luogo d'incontro Porta Nuova in Piazza Manin, ore 17.00

Prenotazioni 349 3025866 Marcella

