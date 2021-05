InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore presenta: San Rossore, dal Fiume al Mare in Bicicletta!

Una bellissima escursione a San Rossore in un ambiente unico fra pinete e dune, seguendo i percorsi dei fiumi che portano al mare. I partecipanti entreranno nella zona interdetta che sarà percorsa quasi nella sua totalità, potendo così scoprire le zone più segrete ed esclusive della Tenuta.

Poi in spiaggia con la vista dalle Alpi Apuane all’Isola Palmaria (Liguria). Al ritorno passeranno attraverso la fitta macchia mediterranea, raggiungeranno i cancelli della Villa Presidenziale del Gombo per poi percorrere interamente il suo iconico viale alberato.