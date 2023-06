Escursione a San Rossore fino al mare

Escursione in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore. Partenza dal centro visite alle 18, percorso di circa 6 km verso il mare su sentieri sconosciuti e paralleli al viale del Gombo. Una volta arrivati sulla costa (attorno alle ore 20) pausa sulla spiaggia con il consumo dello snack/cena. godendo dello spettacolo del tramonto sul mare. Una volta salutato il sole (ore 21.15) rientro con un mezzo del parco che in 20 minuti riporterà al centro visite.



? Lunghezza: 6 km

? Dislivello 0 m

? Difficoltà: facile



?‍?‍?‍? Numero max partecipanti: 50 persone.

? Cani: non ammessi per regolamento del parco.

? Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione.



Costo

• 27 euro adulto (sopra 12 anni)

• 15 euro sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica, Accesso al Parco, Rientro con Mezzo Motorizzato.

Iscrizione

Per prenotare e partecipare compila il form.

info@azimut-treks.com

Giulio - 3395675637