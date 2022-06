Tramonto alla spiaggia del Gombo

In collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore. Immaginate una dolce passeggiata all'ora più bella. Immaginate boschi e pinete inondate dalla calda luce del tramonto estivo che allunga le ombre ed accentua i colori. Immaginate un lunga sosta sulla spiaggia più bella della Toscana del Nord per ammirare l'ultima ora del giorno che dipinge i boschi, risalta le Apuane e riscalda i nostri volti.

Tutto questo sarà il nostro tramonto al mare a San Rossore. Si parte dal centro visite alle 18, percorso di circa 6km in vari sentieri. Una volta arrivati sulla costa (attorno alle ore 20), snack/cena godendo del più bello spettacolo che la natura ha da offrire.

Una volta salutato il sole (ore 21.15) rientro con un mezzo del parco che in 20 min si sarà al centro visite.



? INFO TECNICHE

? Lunghezza: 6 km

? Dislivello 0 m

? Difficoltà: facile



?‍?‍?‍? Numero max partecipanti: 50 persone.

? Cani: non ammessi per regolamento del parco.

? Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione.



? ????? ??????????????

? ESCURSIONE

• € 27,00 adulto (sopra 12 anni)

• € 15,00 sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica, Accesso al Parco, Rientro con Mezzo Motorizzato.

_____________________________________

? ?????? ?? ?????????? ?

Per prenotarti e partecipare compila modulo che trovi cliccando su PRENOTA a questa pagina

? https://www.azimut-treks.it/escursione-tramonto-san-rossore



?? CONTATTI

info@azimut-treks.com

Giulio - 3395675637

Per altre escursioni visita il nostro sito:

WWW.AZIMUT-TREKS.IT