San Valentino al Quore

La location suggestiva, il nome del locale, i cuori in ceramica del laboratorio Ceramica&Psiche e perfino la via... Via del Cuore... è già tutto pronto...

Menu a 25 euro:

-- Fiocchi ripieni di formaggio e pere con salsa di mascarpone, pinoli ed erba cedrina

-- Pappardelle al cinghiale

-- Lonza di suino ai sapori del mirto

-- Patate sabbiose al forno

-- Radicchio con briciole croccanti e noci

-- Acqua e vino ( 1/4 a persona )

-- Tiramisù di Valeriana

In omaggio i frollìni del Quore prodotti dal laboratorio di pasticceria de L'Alba Associazione



Prenotazioni entro sabato 13 alle ore 13. Per particolari esigenze chiedere allo chef

Ristorante del #quorelalba via del Cuore n 1 a Pisa: 050/579941

Ricordati di portare la mascherina e di rispettare le norme igieniche anti-Covid.