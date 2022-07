San vincenzo-Golfo di Baratti: treno + bici per una giornata al mare

Domenica 17 luglio Fiab Pisa porta i propri soci a Baratti, in treno fino a San Vincenzo e poi in bici.

Programma: 7.30 ritrovo a alla stazione di Pisa muniti di biglietto A/R Pisa–San Vincenzo e biglietto bici festivo; 7.45 partenza con il regionale 4127, 8.42 arrivo a San Vincenzo e partenza in bici per Baratti. Sosta in pineta, pranzo e bagno sulla spiaggia. Quindi partenza in bici per San Vincenzo in tempo pre prendere il treno delle 17.10 che arriverà a Pisa alle 18.15.

Il percorso in bici è pianeggiante, circa 25 km a/r prevalentemente su pista ciclabile asfaltata, in parte su sterrato; i bambini possono partecipare con bici non inferiore al 20.



inviando una mail a giacomo@fiabpisa.it entro sabato 16 ore 15.00.Info giacomo@fiabpisa.it oppure Giacomo 3475217577 o Adelaide 3471397340 h. 16-20.