Sanchte Michael Archaengele - Festival musicale

Sancte Michael Archangele alla sua 3° Edizione è un festival musicale organizzato da I Bei Legami, noto gruppo da camera pisano e con il patrocinio del Comune di Pisa all'interno della meravigliosa Chiesa di San Michele in Borgo, nel cuore della città.

Il programma di quest'anno si presenta come segue:



- SABATO 2 Ottobre ore 21.15 (Chiesa di San Michele in Borgo) "Elevazione spirituale", un programma organistico interpretato dal m° Claudiano Pallottini sul pregiato strumento Ruffatti della Chiesa di San Michele.



- DOMENICA 3 Ottobre ore 21.15 (Chiesa di San Michele in Borgo) "Il '500 e il '900, un respiro musicale unico", l'Ensemble Vocale I Bei Legami, diretta dal m° Pietro Consoloni, daranno esecuzione di capolavori vocali dell'arte rinascimentale.

Le musiche si alterneranno agli interventi all'organo del m° Stefano Vasselli, per un programma di commistione tra antico e nuovo.



- VENERDì 8 Ottobre ore 21.15 (Chiesa di San Michele in Borgo) "Laudate Eum in sono tubae", in esecuzione uno dei programmi più caratteristici del repertorio per tromba, soprano e organo, che vedrà gli interpreti: Jennifer Schittino, soprano, Carlo Becherucci, tromba e Claudiano Pallottini, organo.



Raccomandato il rispetto delle norme sanitarie vigenti, per questo la Chiesa sarà aperta dalle ore 20.45 per l'ingresso fino a esaurimento posti presentando la certificazione governativa verde anti-covid.



Tutti gli eventi sono gratuiti.



