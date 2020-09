'Sancte Michael Archangele' - festival musicale - 2° edizione

Sancte Michael Archangele alla sua 2° Edizione è un Festival musicale organizzato da I Bei Legami, una nota compagine da camera pisana, all'interno della meravigliosa Chiesa di San Michele in Borgo, nel cuore della città di Pisa.

Dai successi riscontrati lo scorso anno, nonostante le difficoltà date dal Covid, la formazione ha deciso di organizzare ugualmente la Rassegna, regalando alla città un momento di apprezzato interesse musicale.

Da diversi anni I Bei Legami svolgono, sotto la guida del m° Pietro Consoloni, un'importante attività di divulgazione musicale sul territorio, che ha portato il gruppo a essere seguito e e invitato in prestigiosi contesti.



Due le serate in programma:



- SABATO 3 Ottobre ore 21.15 (Chiesa di San Michele in Borgo) "Impressioni Romantiche", un programma organistico interpretato dal m° Claudiano Pallottini sul pregiato strumento Ruffatti della Chiesa di San Michele.



- DOMENICA 4 Ottobre ore 21.15 (Chiesa di San Michele in Borgo) "Vivaldi e Mozart, due geni a confronto", l'Orchestra da camera I Bei Legami, in una formazione ampliata, daranno esecuzione di capolavori strumentali dell'arte vivaldiana e mozartiana.

Alessio Mannelli e Emanuele Luzzati, violini solisti; m° Pietro Consoloni, direttore.

Il Concerto viene dedicato dalla Associazione Dannunziana a tutte le persone che in questi mesi sono state colpite a più livelli da questa pandemia.



Si raccomanda la prenotazione per gli eventi del 3 e del 4 Ottobre indicando il proprio nominativo, il recapito telefonico e il concerto da prenotare all’indirizzo e-mail: sanmicheleinborgo@gmail.com (entro venerdì 2 Ottobre alle ore 12,00).



Tutti gli eventi sono gratuiti.

Gallery