Sang Eun Kim, Giuseppe Nova e Elena Piva per il secondo appuntamento della stagione concertistica Muse contemporanee e note d'arte

Venerdi 16 settembre ore 21 presso l’Archivio di Stato di Pisa a Palazzo Toscanelli si terrà un concerto concerto inserito nella rassegna Muse Contemporanee e Note d’Arte manifestazione organizzata dalla Associazione musicale Fanny Mendelssohn in collaborazione con la associazione culturale La Voce del Serchio, col patrocinio della Regione Toscana, Comune e Provincia di Pisa e Comune di San Giuliano Terme e grazie al prezioso sostegno della Fondazione Pisa e di UnicoopFirenze,.

Protagonisti il soprano coreano Sang Eun Kim, e i musicisti italiani Giuseppe Nova al flauto e Elena Piva all' arpa.



In occasione del concerto l’Archivio di Stato inaugura presso il Salone della Musica la manifestazione a ingresso libero dal titolo I cavalieri, l'arme, i mercanti. Pisa e il mare ai tempi del Granducato, aprendo ufficialmente la mostra Dai cavalieri di Santo Stefano ai Consoli del mare. Tre secoli di storia pisana. Una piccola sezione della mostra dal titolo “Musica sacra dal fondo dei cavalieri di Santo Stefano” sarà inoltre visitabile solo la sera del concerto in onore degli artisti che si esibiranno a Palazzo Toscanelli, con una raccolta inedita di partiture e manoscritti relativi all’attività musicale della Chiesa di Santo Stefano. Si ringrazia per questa particolare attenzione il Direttore dell’Archivio di Stato, dottoressa Jaleh Bahrabadi.

Sang Eun Kim, soprano nativo della Corea del Sud, allieva di Sung Hee Park, ha conseguito la laurea in Musica presso la EWHA Womans University di Seoul con il massimo dei voti, ottenendo altresì il Primo premio. In seguito, si é stabilita in Italia ed ha conseguito la Laurea a pieni voti con lode presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Attiva come solista e camerista, si è esibita in numerosi centri musicali in Italia e all’estero.



Giuseppe Nova è considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione.

Il Washington Post ha definito «affascinante» la interpretazione nella capitale statunitense, altre critiche attestano «l’arte musicale nella sua perfezione» (Nice Matin FR), «un dialogo condotto con genialità» (Nurtinger Zeitung DE), «semplicemente divino» (Concert Reviews UK) «interpretazione illuminata [… e] una straordinaria linea musicale» (il Giornale). Dopo Diplomi in Italia e Francia (Conservatorio Superiore di Lione) alla celebre Scuola di Maxence Larrieu, ha esordito nel 1982 come solista con l'Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato in Europa, Stati Uniti e America Latina, Asia (Giappone, Cina, Tailandia, Singapore, Corea) esibendosi in celebri sale e festival a Tokyo, Praga, Teatro Filarmonico di Verona, Parco della Musica di Roma, Serate Musicali di Milano. Solista, tra le altre, con le orchestre: i Virtuosi di Praga, Ensemble of Tokyo, Filarmonica di Torino, Tübinger Kammerorchester, Orchestre de Cannes Côte d'Azur, Orchestra dell'Arena di Verona, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Astana State Philharmonic Orchestra,.



Elena Piva si diploma in Arpa presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la lode e si perfeziona in seguito con docenti di fama internazionale quali J. Borot, F. Pierre , J. Liber e U. Holliger. Nel 2000 ottiene il posto di Prima Arpa presso l’ Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, ruolo che occupa tutt’oggi. Numerosissime le Tournée in qualità di prima e seconda arpa in Europa, USA, , Giappone, Cina, Corea, Italia e Svizzera, Oman, Austria con diverse orchestre fra le quali: “ G. Verdi” di Milano, la Scala di Milano, e altre. del Teatro Comunale sotto la direzione di importanti direttori tra i quali R. Chailly, D. Barenboim, F. Luisi, G. Pretre. Ha tenuto concerti come solista con formazioni quali “I Solisti Veneti”, l’Orchestra di Stato della Romania e l’Orchestra Sinfonica di Milano “G. Verdi”, ed ha anche inciso per la DECCA il concerto di N. Rota per arpa e orchestra. Recentemente è uscito un CD per Deutsche Grammophon contenente la versione de “Il Padrino” per Arpa sola.





