Concerto: Santa Cecilia Ensemble 10 anni insieme

Il gruppo vocale femminile Santa Cecilia Ensemble, costituito nel 2012, è formato inizialmente da alcuni soprani e contralti facenti parte dei cori che dal 2006 al 2011 hanno condiviso le esecuzioni oratoriali di L. Perosi promosse dal fondatore e direttore Carlo Alberto Ulivieri. Ha esordito nel maggio 2012 partecipando a rassegne nelle quali ha presentato musiche antiche e moderne a 3 e 4 voci, a 'cappella' e accompagnate, ottenendo un lusinghiero consenso e apprezzamento, così come nei vari 'Concerto di Natale' presentati a Pisa e in provincia in questi anni.

Di particolare riguardo gli interventi alle 'Meditazioni in musica' 2014 e 2015, a cura del Servizio Cultura e Università della Diocesi di Pisa in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna, spaziando dal gregoriano a prime esecuzioni di brani appositamente composti da autori contemporanei. Più recentemente al repertorio sacro, che ha consentito l’animazione di molte celebrazioni liturgiche (in S. Caterina per l’Opus Dei, in S. Torpé Per il pellegrinaggio annuale della cittadina francese, ..), ha aggiunto un consistente repertorio profano con brani rinascimentali e moderni. Fra le prestazioni di rilievo l’esecuzione dello 'Stabat Mater' di Pergolesi a Pisa (Chiesa di S. Ranieri al Cep) e Cremona (Chiesa di S. Agostino), nel 2017, replicata negli anni successivi nella Chiesa di S. Torpè (2018) e di S. Paolo a Ripa d’Arno (2019), primo concerto dopo la riapertura seguita ai diversi anni di restauro. Fra la prima e la seconda ondata del Covid, il 29 giugno 2020 ha tenuto un concerto nella chiesa di Santa Caterina in Pisa con musiche di Pergolesi e Fauré. Il 13 giugno 2021, nell’anniversario della morte di Mons. Battaglini, con l’integrazione di voci maschili, ha eseguito il 'Requiem' di G. Faurè per soli, coro e orchestra. Con analoga formazione, l’11 Aprile 2022 è stata la volta dell’oratorio di C.Franck 'Le ultime sette parole di Cristo sulla croce'.

In programma, che prevede la partecipazione di EstrOrchestra, musiche di F. Mendelssohn, G. Fauré, Z. Kodaly, C. Franck, D. Marianelli e J. Rutter