Santa Luce, alla Sala Niccolini lo spettacolo "I veri matti sono tutti fuori"

Domenica 29 gennaio, alla Sala Niccolini di Santa Luce alle 17, si terrà la rappresentazione teatrale "I veri matti sono tutti fuori", a cura della compagnia cecinese "Poveri ma ganzi". Lo spettacolo rivisita la vita in manicomio, prima della legge Basaglia che ne decretò la chiusura, attraverso la testimonianza di chi il manicomio l’ha vissuto. "I matti li ho incontrati fuori" è una celebre frase di Alda Merini. È anche da qui che trae spunto la pièce teatrale, una rivisitazione che racconta, in maniera leggera e non drammatica, la vita trascorsa nell’ospedale psichiatrico in una sorta di ambiguità tra genio e follia.

Nello spettacolo sono raccontate storie, che si intersecano tra di loro, che si animano e prendono forma attraverso una serie di personaggi diversi, con caratteristiche dissimili così come l’umanità. Una rappresentazione fatta di voci e di presenze, di movimenti e sfumature, di emozioni e di sensazioni. Per la compagnia "Poveri ma ganzi" si tratta di un lavoro diverso dal solito, una tappa di crescita che svela e racconta di un mondo che resta misconosciuto.

Info

Ingresso gratuito