Tutto è pronto per 'Sant’Anna by Night', la grande festa del commercio che vedrà la Tosco Romagnola (chiusa al traffico) animarsi venerdì 30 giugno con negozi aperti, street food, mercatino dell’artigianato, giochi e animazioni per grandi e piccini (gonfiabili e giostrine).

Tra i protagonisti ci saranno la Banda Filarmonica Puccini, il Mago Pannocchia, la musica dance anni ’80-’90 con Alex Dj, la pole dance, i balli caraibici, il rock degli Eonian: insomma, di tutto e di più per animare la frazione dalle 18.30 alle 23.30.

"Questa è un’occasione importante di inizio estate per una frazione piccola ma che si dimostra molto attiva - sottolinea il sindaco Michelangelo Betti - non ci sarà solo la parte commerciale ma sono state anche coinvolte molte associazioni per un’animazione a 360 gradi. Sarà la prima occasione di festa sulla Tosco Romagnola per questa stagione e dopo due settimane ci sarà quella tradizionale sanfredianese: queste attestano la vivacità del tessuto commerciale e dei cittadini che si impegnano per animare le frazioni. Ringraziamo loro ma anche i residenti che sono disposti a subire qualche disagio sulla mobilità pur di avere la festa a Sant’Anna".

"Avremo una trentina di bancarelle tra street food, dolciumi e artigianato - spiegano Marco Taccola e Massimiliano Sartini, coordinatori dei commercianti di Sant’Anna - porteremo in strada musica e spettacoli, con i giovani della banda a suonare e tanta animazione per i bambini e per gli adulti. Invitiamo i cittadini cascinesi a venire a Sant’Anna per passare una piacevolissima serata in nostra compagnia".

"Ancora un’iniziativa tesa a valorizzare il tessuto commerciale cittadino - sottolinea l’assessore al commercio Bice Del Giudice - abbiamo organizzato la festa in collaborazione e grazie all’entusiasmo dei commercianti di Sant’Anna e della Cooperativa Linketto. Saranno protagoniste sia le loro vetrine che il senso di comunità che ai commercianti cascinesi non manca di certo. Una grande festa per la quale ringraziamo in primis i commercianti stessi, gli uffici comunali e la polizia municipale: siamo consapevoli che questo tipo di iniziative comporti uno stravolgimento dei ritmi e delle modalità quotidiane di lavoro, ma siamo anche certi che queste occasioni di festa servano soprattutto per riscoprirci comunità".