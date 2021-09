'Santo Pietro in Festa': gusto e divertimento per tutte le età a Santo Pietro Belvedere

Sarà un pomeriggio di festa per tutte le età quello che si appresta a vivere Santo Pietro Belvedere con la prima edizione di 'Santo Pietro in Festa', la nuovissima iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale Vivi Capannoli Santo Pietro, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e con il patrocinio del Comune di Capannoli. Gusto e creatività saranno i protagonisti sabato 18 settembre, quando a partire dalle 17 e per l'intera serata sarà possibile passeggiare nel centro storico del suggestivo borgo godendo di un panorama mozzafiato sulle colline della Valdera, per una vera giornata di festa e spensieratezza tra furgoncini di street food, mercatini artigianali e iniziative per i più piccoli. "All'ombra del campanile ottocentesco, tra piazza Belvedere e via Castello, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta tra l'ampia e variegata offerta di cibo di strada di qualità, con panini gourmet, specialità dolci e salate e birra artigianale, oltre ai mercatini artigianali allestiti in piazza Belvedere con prodotti tipici locali e creazioni lavorate a mano in esposizione, mentre i negozi di Santo Pietro Belvedere resteranno aperti fino a sera, valorizzando il borgo e offrendo qualche ora di benessere e spensieratezza” - spiega la presidente del CCN di Capannoli Silvia Rocchi. Una festa organizzata in sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid, dove i più piccoli potranno divertirsi con le mascotte dei personaggi Disney, che animeranno il borgo dalle 18, mentre dalle 20 andrà in scena lo spettacolo dei trampolieri illuminati, pronti a sorprendere il pubblico di tutte le età con la loro simpatia e abilità

