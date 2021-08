Sara dei Vetri alla Nunziatina

Sabato 21 agosto, alle 19, nel giardino della Nunziatina sarà la volta di Sara dei Vetri, progetto musicale del 2010 della cantautrice pisana Sara Bianchi, vincitrice del Premio Ciampi 2011.

Sara dei Vetri si presenta alla Nunziatina in una stagione di rinnovata creatività e in preparazione di un nuovo album, con un programma di brani originali e cover significative per il proprio percorso artistico, accompagnata dal polistrumentista Dario Cei alla loop station e dal violoncello di Giulia Casini. Le atmosfere variegate caratteristiche del primo periodo della band si trasformano in un set acustico che esalta la vena introspettiva dei testi, mantenendone la spinta rock grazie all'uso della loop station, il tutto impreziosito dalla morbidezza del violoncello.

Sarà l'occasione per festeggiare i dieci anni dal meritato primo posto al prestigioso Premio Ciampi della Città di Livorno e dalla pubblicazione del primo EP, 'Le piccole cose'.

