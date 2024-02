Savana Funk in concerto al Lumière

Ottima musica sul palco del Lumière di Pisa nella serata di venerdì 16 febbraio con i Savana Funk, che in meno di un decennio sono emersi come una delle proposte più originali e avvincenti nel panorama musicale italiano. Hanno saputo conquistare un pubblico sempre più vasto e diversificato in un tempo relativamente breve.

Con all'attivo 5 album e numerose esibizioni in tutta la nazione, il trio ha reso i loro spettacoli dal vivo uno dei loro punti di forza distintivi. Hanno condiviso il palco con artisti di calibro come Jovanotti al Jova Beach Party tra il 2019 e il 2022 e hanno aperto il concerto dei Red Hot Chili Peppers al Firenze Rocks nel 2022. Nel 2023, hanno intrapreso un tour con Willie Peyote e hanno condiviso il palco con nomi illustri come Fela Kuti, Nu Genea, Gaudi, DJ Rocca e Loopus in Fabula.