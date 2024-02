Saverio La Ruina in scena con ‘Via del Popolo’ al Teatro Nuovo

Via del Popolo, un lavoro scritto, diretto e interpretato da Saverio La Ruina, approda al Teatro Nuovo di Pisa venerdì 1 marzo alle 21. La pièce, nella forma monologante, è padroneggiata da La Ruina che scandisce il ritmo tra leggerezza e ironia, delicatezza e garbo. ‘Via del Popolo’ della compagnia Scena Verticale è una riflessione sul tempo che corre ma che non non dobbiamo rincorrere – esplicitato anche dalla scena, dove campeggia un orologio da taschino che scivola molle sulla superficie su cui è adagiato, forse ispirandosi nelle forme al dipinto “La persistenza della memoria” di Dalì.

Via del Popolo è anche un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività: due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema… Due uomini la percorrono: un uomo del presente e un uomo del passato. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30 minuti. È la piccola città italiana a essere cambiata, è la società globalizzata. “A cu appartènisi” chiedevano i vecchi paesani, “a chi appartieni?”. E dalla risposta ricavavano le informazioni essenziali sulla tua identità.

Via del Popolo è il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia e comunità. Ma quei duecento metri rappresentano anche un percorso di formazione in cui sono gettate le basi della vita futura, dal quale emergono un’umanità struggente, il rapporto coi padri, l’iniziazione alla vita, alla politica, all’amore. E non solo: Via del Popolo è anche una riflessione sul tempo, il tempo che corre ma che non dobbiamo rincorrere, piuttosto trascorrere.

Biglietti:

Intero 15 euro; ridotto convenzionati e soci Coop 13 euro; ridotto studenti e dipendenti dell’Università di Pisa e giovani sotto i 18 anni, 10 euro.

Botteghino del teatro aperto martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e a partire da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/del-popolo-scena-verticale