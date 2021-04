Scalzeggiata in vigna alla Fattoria San Vito

Sabato 8 maggio alle ore 17.00 alla Fattoria San Vito di Calci si terrà una "scalzeggiata" a piedi nudi in vigna a cura di Marzia Maestri, Società dei Viaggiatori.

A seguire degustazione di vini naturali biologici accompagnata da bruschette con olio extravergine di oliva.

Un'ottima occasione per trascorrere un pomeriggio immersi nella natura ed accostarsi ad una pratica per il proprio benessere.



Evento a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato.



Per informazioni e prenotazioni: viaggi@societadeiviaggiatori.it oppure whatsapp 3285412893

