Allo Scotto Festival si celebrano i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi

Giovedì 20 giugno allo Scotto Festival verrà celebrato il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, l'inventore italiano premio Nobel che cambiò il mondo con la radio. Marconi è legato alla a Pisa da un filo indissolubile in quanto individuò nella zona di Coltano tra Pisa e Livorno il luogo adatto per costruire la prima stazione radio italiana a onde lunghe. Ed è proprio per parlare di questo e di tutto ciò che ruota intorno alla figura di questo poliedrico personaggio che è stato pensato un incontro con interventi capaci di leggere a 360° la storia di quegli anni. A raccontare la figura di Marconi sarà Salvatore De Mola sceneggiatore della Fiction 'Marconi - L'uomo che ha connesso il mondo', con protagonista Stefano Accorsi, andata in onda su Rai 1 lo scorso Maggio.

De Mola per il cinema ha scritto, tra gli altri, 'La stoffa dei sogni' (2016) di Gianfranco Cabiddu, David di Donatello 2017 per la miglior sceneggiatura adattata, Globo d’oro miglior film 2017, candidato al Nastro d’Argento 2017 per la migliore sceneggiatura, 'Fango e gloria' (2014) di Leonardo Tiberi, Nastro d’Argento speciale 2015, candidato al Globo d’oro come miglior film e 'Mio cognato' (2003) di Alessandro Piva, presentato al festival di Locarno. Per la tv ha sceneggiato 27 episodi del Commissario Montalbano (RaiUno) e quattro puntate del Giovane Montalbano (RaiUno), oltre a molto altro.

Uno sguardo più scientifico sul lavoro di Marconi verrà invece offerto dal professor Filippo Giannetti, professore Associato di Telecomunicazioni Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa.

Il professor Giannetti ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Pisa nel 1989 ed il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica e dell’Informazione nel 1993 presso l’Università di Padova. Nel 1988-1989 ha svolto attività di ricerca presso Telettra (Alcatel) di Vimercate (MI) lavorando su tecniche di codifica per correzione di errore da utilizzare in modem radio per sistemi SONET/SDH. Nel 1992 ha trascorso un periodo di ricerca presso lo European Space Agency Research and Technology Centre (ESA/ESTEC) a Noordwijk (Paesi Bassi), dove è stato coinvolto in varie attività nel campo delle comunicazioni digitali via satellite. Insieme a loro Riccardo Maffei, di Radio Incontro, storica radio di Pisa fondata nel 1977, e Fabio Cosci, presidente di Marconi Labs Coltano, associazione che persegue come obiettivo principale la ristrutturazione e la valorizzazione della Stazione Marconi e dell'intero borgo del territorio in cui è inserita. Condurranno l'incontro Alessandro Carugini, conduttore radiofonico, e Francesca Petrucci, giornalista. L'appuntamento, come sempre gratuito, è alle ore 18.