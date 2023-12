'Scritture sulla scena' alla Città del Teatro di Cascina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A La Città del Teatro, a partire da Febbraio 2024, si terrà “Scritture sulla Scena” un ciclo di incontri e approfondimenti critici coordinati dalle Proff. Anna Barsotti ed Eva Marinai, docenti di Discipline dello Spettacolo dell’Università di Pisa. Tutor del progetto per la Città del Teatro sarà la dott.ssa Annastella Giannelli, vicepresidente della Fondazione Sipario Toscana. Aperto a docenti, studenti universitari, operatori, autori e artisti, il progetto analizzerà le differenti funzioni e forme che drammaturgia e regia assumono sulla scena contemporanea, a partire dalla visione di 5 spettacoli, scelti dal cartellone 2023/2024, rappresentativi di diverse visioni registiche e differenti approcci e scelte drammaturgiche di artisti del panorama nazione e internazionale. Gli studenti potranno vedere gratuitamente gli spettacoli in programma e potranno partecipare agli incontri pianificati con gli artisti e coordinati da studiosi del settore. Le migliori recensioni agli spettacoli prodotte dal gruppo di studio potranno essere pubblicate sul sito della Città del Teatro e su riviste specializzate di settore. L’esperienza di “Scritture sulla scena” potrà essere convalidata sotto forma di crediti formativi. “Scritture sulla scena” sarà un’occasione di dialogo fra i molteplici elementi della creazione artistica, dalla scrittura scenica all’allestimento, costituendo una metodologia di lavoro per chi decidesse di proseguire nel campo di ricerca e pratica della critica teatrale. Progetto a cura di Fondazione Sipario Toscana ONLUS / La Città del Teatro di Cascina, Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere – Corsi di studio Triennale DISCO/ Magistrale SAVS PROGRAMMA DEGLI INCONTRI Gli incontri si terranno nel periodo compreso tra Febbraio 2024 e Maggio 2024. Il programma dettagliato sarà comunicato a chiusura del Bando, già pubblicato sul sito del Dipartimento Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa al link https://www.cfs.unipi.it/2023/11/24/scritture-sulla-scena-aperto-il-bando-2023-2024/ GLI SPETTACOLI 3 febbraio 2024 Frigoproduzioni SOCIALMENTE ideazione e regia Francesco Alberici e Claudia Marsicano con Francesco Alberici, Claudia Marsicano Conduce l’incontro Eva Marinai (Università di Pisa) 2 marzo 2024 Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale | Compagnia Licia Lanera LOVE ME. DUE PEZZI DI ANTONIO TARANTINO testi di Antonio Tarantino regia Licia Lanera con Licia Lanera Conduce l’incontro Arianna Frattali (Università Statale di Milano) 14 MARZO 2024 Argot Produzioni | in collaborazione con Pierfrancesco Pisani – Isabella Borettini per Infinito Teatro UNA RELAZIONE PER UN’ACCADEMIA di Franz Kafka interpretato e diretto da Tommaso Ragno Conduce l’incontro Matteo Tamborrino (Università di Torino) 5 aprile 2024 Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa | Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale RE CHICCHINELLA scritto e diretto da Emma Dante libero adattamento da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile Conduce l’incontro Anna Barsotti (Università di Pisa) 3 maggio 2024 Laboratori Permanenti ITALIAN JOBS La classe operaia se ne va dal paradiso di e con Debora Mattiello regia Caterina Casini Conduce l’incontro Lindita Adalberti (Università di Pisa) Iscrizioni e informazioni: Iscrizioni entro il 15 gennaio 2024 presso il coordinatore didattico del Dipartimento CFS dell'Università di Pisa dott. Federico Nobili (c/o Polo Guidotti, via Trieste n. 40; federico.nobili@unipi.it), presentando il proprio curriculum universitario (fotocopia del libretto con l’elenco degli esami sostenuti). Contatti: Coordinatori scientifici: prof.ssa Anna Barsotti (anna.barsotti@unipi.it) e prof.ssa Eva Marinai (eva.marinai@unipi.it) - Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. Tutors universitari: dott.ssa Lindita Adalberti (lindita.adalberti@unifi.it) e dott. Matteo Tamborrino (matteo.tamborrino@unito.it) Cura e coordinamento del laboratorio: dott.ssa Annastella Giannelli (vicepresidente@lacittadelteatro.it) La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina – Pisa www.lacittadelteatro.it