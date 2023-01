Nuova attività per famiglie al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa).



Scriviamo con la luce

Attività per famiglie



SABATO 28 GENNAIO – ORE 15:45

Età consigliata: 6-12 anni



Sapete che la fotografia ha quasi 200 anni?

Alla scoperta della sua affascinante storia attraverso la mostra 'L’occhio della scienza. Un secolo di fotografia scientifica in Italia (1839-1939)' con la creazione di un’originale cornice per una speciale fotografia.



Costo: 6 € – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.



Prenotazioni all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Scadenza prenotazioni: venerdì 27 gennaio, ore 13:00.



È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Informazioni: email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it – Telefono: 050 2216059/70.