Mostra diffusa a Pisa e in Piazza dei Miracoli per gli archetipi monumentali di Alexey Morosov

Cinque passeggiate nell’arte per riflettere sul viaggio dell’umanità, dalle origini della civiltà occidentale all’avvento dell’intelligenza artificiale: al via domenica 7 luglio il calendario di visite guidate dedicate a Exodus, progetto artistico di Alexey Morosov che coinvolge alcuni dei luoghi più densi di significato della città della Torre pendente. A partire da piazza dei Miracoli, che ospita una scultura di grande impatto, fino alla duecentesca Chiesa di Santa Maria della Spina, sede di sculture e opere pittoriche sia all’interno che all’esterno, Palazzo Blu, dimora storica e centro d’arte contemporanea, il Fortilizio con la Torre Guelfa e la sede del Comune di Pisa.

Una specific site installation dai toni epici che sarà in città fino al 29 settembre. Le intrusioni degli oggetti d’arte negli spazi pubblici invitano il visitatore a seguire la via dell’Esodo dell’umanità contemporanea, ricordandosi i culti arcaici e dimenticati, le promesse bibliche, le narrative musicali di Puccini e gli scritti profetici di Cechov. Ad accompagnare i visitatori lungo il percorso il curatore d’arte e collezionista Gian Guido Grassi. L’appuntamento è alle ore 10 davanti a Palazzo Blu nei giorni 7 e 21 luglio, 25 agosto, 1° e 15 settembre.

Nato in Asia Centrale nel punto finale della più grande spedizione di conquista di Alessandro Magno, nel paese montuoso di Kyrgyzstan, Alexey Morosov ha costruito il proprio itinerario nel verso contrario: dall’Oriente all’Italia. Oltre al riferimento all’antica iconografia greco-romana, ciò che caratterizza l’arte di Morosov è la tecnica virtuosa sia pittorica che scultorea, molto vicina nei suoi pattern alla plastica italiana e francese del XVI-XVII secolo. Tuttavia l’artista è noto, in primo luogo, per la sua limpida e profonda espressione concettuale la quale, insieme all’accorta maniera figurativa, lo distingue e mette in risalto nel campo di arte contemporanea.

"L’era del Paleolitico superiore, il Neolitico (che, nell’antropologia classica, è il periodo in cui emergono i miti fondamentali dell’umanità), l’Illuminismo e il nostro tempo, postmoderno, non sono altro che forme o strati di pensiero paralleli, simultanei e compenetrati l’uno nell’altro. In tale prospettiva, il patrimonio materiale della 'cultura dell’ascia da guerra' è assolutamente equivalente a quello della nostra era postindustriale e all’introduzione di sistemi cyber-fisici: sono tutte com-possibilità simultanee, non fasi storiche differenti. Naturalmente, nella mia narrazione artistica domina la ‘forma’ come concetto ontologico guida", dichiara l’artista.

"L’arte è forse il più potente mezzo di comunicazione, accessibile a tutti, nel tempo e nello spazio: crea un portale attraverso i millenni e un ponte tra differenti Paesi e culture. La ricerca di Alexey Morosov narra un’epica del gesto creativo e dell’artista che diventa il vero eroe della storia dell’uomo. Camminando per le vie del centro storico, ci ritroviamo all’interno di un’’installazione diffusa, un’opera d’arte totale, in cui le oltre venti opere del Maestro si uniscono alle architetture e ai monumenti della città e ci accompagnano a percorrere il nostro Esodo personale", sottolinea Gian Guido Grassi.

Exodus è un progetto di Alexey Morosov, diretto da Gian Guido Grassi e organizzato dal Comune di Pisa e dall’associazione Start Attitude, con il contributo del Consiglio della Regione Toscana e la collaborazione di Palazzo Blu, gode del patrocinio della Provincia di Pisa. Le sedi espositive indoor (Chiesa di Santa Maria della Spina e Torre Guelfa) sono aperte in orario 10-13 e 16.30-20.30. L’ingresso è libero.