Scuola Bonamici, masterclass di pianoforte con Ottaviano Tenerani

Dal 18/03/2023 al 19/03/2023

La Scuola di musica Bonamici organizza la terza edizione della masterclass di Pianoforte con il Maestro Ottaviano Tenerani, concertista di fama internazionale, riconosciuto dalla critica come uno dei musicisti più brillanti attivi nel campo delle esecuzioni storicamente informate. Il corso si articolerà in due incontri, sabato 18 e domenica 19 marzo, riguardanti la produzione pianistica del Settecento e dell'Ottocento.

Il corso, partendo dall'approccio tecnico interpretativo allo strumento, si propone di esaminare i rapporti tra linguaggio poetico e linguaggio musicale - così come quelli fra discorso retorico e struttura del discorso musicale - per una più semplice comprensione dei messaggi espressivi, e di affrontare tutta una serie di aspetti fondamentali per la ricerca e l'interpretazione, quali le peculiarità della scrittura, della teoria musicale, dei sistemi di accordatura e temperamento.

L'incontro avrà la durata di uno o due giorni (a scelta) e ogni studente avrà diritto a una lezione al giorno. Le lezioni sono individuali e sono ammessi gli uditori. Potrà essere presentato un programma libero, comprendente repertorio dei periodi proposti. Gli studenti che si saranno distinti durante gli appuntamenti saranno invitati a tenere uno o più concerti in date indicate dalla Scuola Giuseppe Bonamici.

Ottaviano Tenerani è clavicembalista, pianista, direttore e ricercatore. Si è esibito in centinaia di concerti e ha realizzato oltre trenta tra incisioni e registrazioni, molte alla guida de Il Rossignolo - complesso con strumenti d'epoca, unanimemente acclamato come una delle eccellenze italiane nell'interpretazione musicale. I suoi concerti e i dischi sono stati recensiti e premiati nel mondo dalle più note riviste del settore. Dal 2011 incide con Il Rossignolo per Sony Classical International, nel 2013 Top Artist nel catalogo Sony Classical. Attivo didatta, è regolarmente invitato a tenere masterclass di strumento e sull'interpretazione della musica dal repertorio antico fino al primo romanticismo. È docente di Tastiere storiche e Musica d'insieme presso l'Accademia Internazionale d'organo e musica antica G. Gherardeschi a Pistoia e attualmente di Musica da camera presso il Conservatorio Cherubini di Firenze.

Per informazioni: 348 0414547 segreteria@scuolabonamici.it